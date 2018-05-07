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اختتام فعاليات مهرجان الثاني للشعراء المغاربة في تطوان بالمغرب

الإثنين 07/مايو/2018 - 06:12 م
اختتام فعاليات مهرجان الثاني للشعراء المغاربة في تطوان بالمغرب
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أحمد رمضان متولي
 

اختتمت مساء يوم أمس الأحد الموافق 6 مايو 2018م فعاليات مهرجان تطوان للشعراء المغاربة الدورة الثانية  في دار الشعر في تطوان بالمملكة المغربية.

 

حيث بدأت فعاليات الختام في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، بجلسة شعرية في مدرسة الصنائع والفنون الوطنية، بمشاركة كل من ( العياشي أبو الشتاء، عائشة البصري، عبد الوهاب الرامي وعمر الأزمي)، مع عروض موسيقية لمصطفى أحكام على الناي وإلياس الحسيني على الكمان، وإيقاعات عثمان يونس.

 

كرم سعادة عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة و الاستاذ محمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، و الاستاذ محمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة الفائزين في مسابقة "إلقاء الشعر"، لتلاميذ المؤسسات التعليمية بإقليم تطوان، (الجائزة الأولى: ديوان "زهرة الفم"لمصطفى رجوان،الجائزة الثانية: ديوان "الحارة الشعبية"لأسامة زروق،الجائزة الثالثة مناصفة بين ديوان "كبوة امل" لعبد الغفور احمد العوداتي و"هل اتاك حديث القافية" لياسين بوعبد السلام،مع تنويه اللجنة بديوان "وساوس الفصول" لرباب بنقطيب)،  والتي نظمت بتعاون مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتطوان.

 

وفي المساء اختتم المهرجان بحفل أعلنأثناءه عن الفائزين بجائزة "الديوان الأول"للشعراء الشباب، في دورتها الثانية، و أمسية شعرية بمشاركة ( أحمد محمد حافظ ، محمد عريج ، أمل الأخضر ومحمد بشكار).

 

وأسدل الستار على فعاليات المهرجان بحفل موسيقي احيته فرقة "أفنان" بقيادة  الأستاذ عبد الناصر مكاوي، في احتفالية موسيقية كبرى على آلات القانون، تتويجا للدورة الثانية من مهرجان الشعراء المغاربة.

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