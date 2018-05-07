ليبي يعلق على تعاقد إيطاليا مع مانشيني
الإثنين 07/مايو/2018 - 06:13 م
الفجر الرياضي
رحب مارشيلو ليبي المدير الفني السابق للمنتخب الإيطالي بتعيين روبرتو مانشيني مديراً فنيا للمنتخب في الفترة القادمة بعد اتفاق الاتحاد الإيطالي معه.
وقال ليبي في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا: مانشيني مدرب كبير يتمتع بخبرة دولية كبيرة، أعتقد أنه واحد من أنجح المدربين في إيطاليا.
وأضاف ليبي: مانشيني لديه خبرة طويلة وقاد العديد من الأندية خلال مسيرته وحصل على الألقاب، أعتقد أن جميع الأسماء التي تم ترشيحها سواء انشيلوتي ومانشيني ورانييري عظماء.