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جدة تكشف عدد ساعات الصيام في مدن المملكة

الإثنين 07/مايو/2018 - 06:07 م
جدة تكشف عدد ساعات الصيام في مدن المملكة
أرشيفية
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صرحت الجمعية الفلكية في جدة، أن بداية رمضان هذه السنه 2018، تأتي قبل حدوث الانقلاب الصيفي بحوالي 4 أسابيع وستكون ساعات الصيام طويلة في المناطق الواقعة، في النصف الشمالي للكرة الأرضية شمال خط الاستواء ، وأطولها في اقصى شمال المملكة في مدينة طريف.

وستكون عدد ساعات الصيام في مدن المملكة كالآتي :

مكة المكرمة
مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعه و 35 دقيقة
مدة الصيام نهاية رمضان:14 ساعه و 54 دقيقة

المدينة المنورة
مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعه و 48 دقيقة
مدة الصيام نهاية رمضان:15 ساعه و 3 دقائق

الرياض
مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعه و 49 دقيقة
مدة الصيام نهاية رمضان:15 ساعه و 11 دقيقة

جدة
مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعه و 33 دقيقة
مدة الصيام نهاية رمضان:14 ساعه و 53 دقيقة

الدمام
مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعه و 57 دقيقة
مدة الصيام نهاية رمضان:15 ساعه و 21 دقيقة

بريدة
مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعه و 57 دقيقة
مدة الصيام نهاية رمضان:15 ساعه و 20 دقيقة
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