جدة تكشف عدد ساعات الصيام في مدن المملكة
الإثنين 07/مايو/2018 - 06:07 م
صرحت الجمعية الفلكية في جدة، أن بداية رمضان هذه السنه 2018، تأتي قبل حدوث الانقلاب الصيفي بحوالي 4 أسابيع وستكون ساعات الصيام طويلة في المناطق الواقعة، في النصف الشمالي للكرة الأرضية شمال خط الاستواء ، وأطولها في اقصى شمال المملكة في مدينة طريف.
وستكون عدد ساعات الصيام في مدن المملكة كالآتي :
مكة المكرمة
مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعه و 35 دقيقة
مدة الصيام نهاية رمضان:14 ساعه و 54 دقيقة
المدينة المنورة
مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعه و 48 دقيقة
مدة الصيام نهاية رمضان:15 ساعه و 3 دقائق
الرياض
مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعه و 49 دقيقة
مدة الصيام نهاية رمضان:15 ساعه و 11 دقيقة
جدة
مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعه و 33 دقيقة
مدة الصيام نهاية رمضان:14 ساعه و 53 دقيقة
الدمام
مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعه و 57 دقيقة
مدة الصيام نهاية رمضان:15 ساعه و 21 دقيقة
بريدة
مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعه و 57 دقيقة
مدة الصيام نهاية رمضان:15 ساعه و 20 دقيقة
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