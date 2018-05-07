جدة تكشف عدد ساعات الصيام في مدن المملكة

صرحت الجمعية الفلكية في جدة، أن بداية رمضان هذه السنه 2018، تأتي قبل حدوث الانقلاب الصيفي بحوالي 4 أسابيع وستكون ساعات الصيام طويلة في المناطق الواقعة، في النصف الشمالي للكرة الأرضية شمال خط الاستواء ، وأطولها في اقصى شمال المملكة في مدينة طريف.





وستكون عدد ساعات الصيام في مدن المملكة كالآتي :





مكة المكرمة

مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعه و 35 دقيقة

مدة الصيام نهاية رمضان:14 ساعه و 54 دقيقة





المدينة المنورة

مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعه و 48 دقيقة

مدة الصيام نهاية رمضان:15 ساعه و 3 دقائق





الرياض

مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعه و 49 دقيقة

مدة الصيام نهاية رمضان:15 ساعه و 11 دقيقة





جدة

مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعه و 33 دقيقة

مدة الصيام نهاية رمضان:14 ساعه و 53 دقيقة





الدمام

مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعه و 57 دقيقة

مدة الصيام نهاية رمضان:15 ساعه و 21 دقيقة





بريدة

مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعه و 57 دقيقة