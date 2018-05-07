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جونسون: ترامب يستحق جائزة نوبل للسلام في حال تسوية الخلافات مع كوريا الشمالية وإيران

الإثنين 07/مايو/2018 - 06:03 م
جونسون: ترامب يستحق جائزة نوبل للسلام في حال تسوية الخلافات مع كوريا الشمالية وإيران
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الفجر
 
طرح وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون رؤيته عن إمكانية ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام في العام الجاري.

وأشار جونسون، في حديث إلى قناة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم، إلى أن ترامب يستحق هذه الجائزة في حال تمكنه من تسوية خلافاته مع كوريا الشمالية وإيران فيما يتعلق ببرنامجيهما النوويين. وفق ما نقلت "روسيا اليوم"

وقال: "إذا نجح ترامب في التسوية مع كوريا الشمالية وفي التسوية بشأن اتفاق إيران النووي، فلا أرى لأنه سيكون أقل استحقاقا لجائزة نوبل للسلام من باراك أوباما الذي حصل عليها قبل أن يفعل شيئا".

وجاءت هذه التصريحات في وقت يتواجد فيه جونسون بالولايات المتحدة في محاولة أخيرة لإقناع ترامب على إبقاء الاتفاق النووي المبرم بين طهران ومجموعة "5+1" في عام 2015، وذلك مع اقتراب 12 مايو، وهو موعد إعلان ترامب قراره بشأن تمديد رفع العقوبات عن إيران بموجب الصفقة من عدمه.

وتساءل جونسون، في حديث إلى قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، بشأن ما سيخلف انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

وقال: "ماذا لو اندفع الإيرانيون إلى الحصول على الأسلحة النووية؟ هل نتحدث بجدية عن خطط لاستهداف موقعي فردو ونطنز؟ هل هذا السيناريو محتمل؟ أو إننا نعمل معا على ما يتوفر لدينا ونعود معا إلى القضية الإيرانية؟"


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