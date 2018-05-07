بعثة مصر للجودو تطير إلى بوروندي للمشاركة فى البطولة الأفريقية

تغادر فجر غد الثلاثاء بعثة مصر للجودو إلى بوروندي للمشاركة فى البطولة الإفريقية التى تقام خلال الفترة من 6 وحتى 15 مايو الجارى ، حيث تضم البعثة أربعة منتخبات ، هى منتخبات الشباب والشابات والناشئين والناشئات ، وتتكون البعثة من 40 فردا برئاسة عمرو مكرم ذكى عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وتضم بعثة منتخبى الشباب والشابات 20 فردا ، وهم ، باسل الغرباوى مديرا فنيا ، وكل من شادى أبو اليزيد الضوه ومصطفى كامل هدية مدربين ، وناجى نصيف مليكة حكما دوليا مرافقا ، بالإضافة إلى 16 لاعبا ولاعبة ، واللاعبون هم مصطفى محمد فكرى وزن 55 كيلو جراما ، ومحمد حسن شعبان وأسامة محمد عبد المنعم وزن 60 كيلو جراما ، ومحمد رفعت عبد الفتاح وزن 66 كيلو جراما ، وعبد الرحمن محمد عبد الغنى وزن 73 كيلو جراما ، وزياد أيمن إبراهيم ومحمد محمد عزاز وزن 81 كيلو جراما ، ومحمد ناصر وزن 90 كيلو جراما ، و زهيرى شريف وأحمد كامل صبحى وزن 100 كيلو جرام ، وهادى محمد فتحى وزن فوق 100 كيلو جرام ، ويضم منتخب الشابات الاعبات ماريهان ياسر السيد وزن 44 كيلو جراما ، ومريم محمود حسين وزن 48 كيلو جراما ، وأسماء عبد المنعم وزن 52 كيلو جراما ، و الشيماء عبد المنعم وزن 57 كيلو جراما ، وسلمى سامر شعبان وزن 63 كيلو جراما ، ونوران كامل شفيق وزن 78 كيلو جراما .









أما بعثة منتخب الناشئين والناشئات فتضم 19 فردا ، يسرى زغلول وهشام عبد العزيز ومحمد سعد محمد مدربين ، و16 لاعبا ولاعبة ، هم محمد أحمد عبد الفتاح وزن 50 كيلو جراما ، وأحمد أشرف حافظ وزن 55 كيلو جراما ، وجاسر مصطفى وزن 63 كيلو جراما ، وأحمد فؤاد رأفت وزن 73 كيلو جراما ، وعمر هاشم العيسوى ومحمد طارق عظمة وأحمد رشدى وزن 81 كيلو جراما ، وسيف الله ياسر الطيب وعبد الرحمن محمد سعيد وزن 90 كيلو جراما ، وأحمد فرج وبلال فايد وزن فوق 90 كيلو جراما ، ويضم منتخب الناشئات اللاعبات تقى تامر رشدى وزن 48 كيلو جراما ، وآلاء محمود صلاح وزن 52 كيلو جراما ، ورحمة إبراهيم الديب وزن 57 كيلو جراما ، وسلمى سامر شعبان وزن 63 كيلو جراما ، وسلمى محمد مصطفى وزن 70 كيلو جراما ، والاء مسعد محمد وزن فوق 70 كيلو جراما .









واستعدت المنتخبات الأربعة للبطولة الأفريقية من خلال المعسكر المغلق الذى إقامة الاتحاد للاعبين فى المركز الأوليمبى لإعداد المنتخبات الوطنية بالمعادى والذى ضم نحو 50 لاعبا ولاعبة ، وتم تصفيتهم الى 32 لاعبا ولاعبة الذين يغادرون القاهر فجر الغد للمشاركة فى البطولة ، وقد التقى المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو بالاعبين فى معسكر الأعداد قبل السفر الى بوروندى ، وطالبهم ببذل قصارى جهدهم من أجل الفوز بأكبر عدد من الميداليات الذهبية يكفل لهم الفوز بالبطولة ، كما طالبهم بالتحلي بالروح الرياضية العالية ، والالتزام بتعليمات الجهاز الفنى واللجنة المنظمة للبطولة ، وإظهار الشكل الحضارى لمصر فى المحفل الافريقى كعهدهم فى البطولات السابقة التى شاركوا فيها ، ومن المنتظر أن يعقد رئيس الاتحاد إجتماعا مساء اليوم الاثنين مع الأجهزة الفنية المصاحبة للبعثة لتكون البعثة خير سفير لمصر فى العرس الافريقى .