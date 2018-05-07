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جينفر لوبيز في نيويورك لاستكمال تصوير second act (صور)

الإثنين 07/مايو/2018 - 05:49 م
جينفر لوبيز في نيويورك لاستكمال تصوير second act (صور)
جينفر لوبيز
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أحمد جمال أحمد
 

استكملت النجمة جينفر لوبيز تصوير مشاهد فيلمها الجديد  Second Act بأحد مواقع التصوير الخارجية بمدينة نيويورك بعد انتهاءها من تصوير مشاهد بالمدن الكندية.


وتعود جينفر من خلال هذا الفيلم للسينما من جديد بعد غياب أربعة أعوام، انشغلت خلالها بتصوير مسلسلها الناجح blue shades الذي تجسد به دور ضابطة بالشرطة.


وستعيد جينفر للأذهان من خلال فيلمها الجديد، أفلامها الرومانسية الشهيرة made in Manhattan  و wedding planner .


جينفر لوبيز في نيويورك لاستكمال تصوير second act (صور)
جينفر لوبيز في نيويورك لاستكمال تصوير second act (صور)
جينفر لوبيز في نيويورك لاستكمال تصوير second act (صور)
جينفر لوبيز في نيويورك لاستكمال تصوير second act (صور)
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