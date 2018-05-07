رونالدو وراموس يهددان محمد صلاح

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلي أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وافق على الانضمام لريال مدريد بشرط الحصول على راتب ضخم.





أفادت صحيفة الديلي ستار الإنجليزية أن محمد صلاح يتوقع أن يكون على قدم المساواة مع رونالدو في الراتب السنوي حيث يحصل البرتغالي على 250.000 جنيه إسترليني في الِأسبوع.





وأضافت الصحيفة وفقاً لموقع الدون بالون الإسباني، أن رونالدو وراموس قاموا بتحذير محمد صلاح بتخفيض مطالبه وإلا ينسي خطوة انتقاله لريال مدريد.





وكان بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني قد وضع محمد صلاح على رأس القائمة المرشحة للانضمام للفريق في الصيف المقبل.



