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تحذير للمواطنين السعوديين فى الهند من التقلبات الجوية

الإثنين 07/مايو/2018 - 06:02 م
تحذير للمواطنين السعوديين فى الهند من التقلبات الجوية
أرشيفية
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ناشدت سفارة المملكة في نيودلهي، جميع المواطنين السعوديين المتواجدين في بعض الولايات الهندية، التي تشهد تقلبات جوية متغيرة إلى أخذ الحيطة والحذر، ومتابعة تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية في تلك المناطق، والتواصل مع السفارة عند الحاجة.

ونصحت السفارة، المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين في هذه المناطق بمتابعة الموقع الإلكتروني لمصلحة الأرصاد الجوية الهندية، والاتصال على السفارة عند الحاجة على ارقام التواصل هذه:
السفارة السعودية في نيودلهي: +911143244444
شؤون المواطنين السعوديين: +919899221188
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