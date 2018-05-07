حريق يلتهم شقة بدمياط

نشب حريق ضخم في شقة سكنية بمساكن المجاورة رقم 27 بمدينة دمياط الجديدة، اليوم الإثنين، حيث فوجئ الأهالي بإندلاع النيران وتصاعد الأدخنة من الشقة.



تم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وتم الدفع بقوة من الإطفاء لإخماد النيران، كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق حيث قامت قوة من قسم شرطة دمياط الجديدة من حصر الخسائر والتي ليس من بينها مصابين، وتحرير محضر شرطي بالواقعة، وأخذ أقوال الشهود حول الحريق.