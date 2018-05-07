ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مختل عقليًا يهشم رأس والدته بالفأس والسكين في الدقهلية

الإثنين 07/مايو/2018 - 06:02 م
مختل عقليًا يهشم رأس والدته بالفأس والسكين في الدقهلية
القاتل
طباعة
سالى رضوان
 
شهدت قرية الحصينه التابعة لمركز السنبلاوين فى محافظة الدقهلية مصرع عجوز علي يد نجلها المختل عقليا.

وتلقي اللواء محمد حجي مدير امن الدقهليه اخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث الدقهليه بعثور الاهالي علي جثه مسنه داخل منزلها.

وانتقلت قوه امنيه برئاسه العقيد عصام رضوان مأمور مركز السنبلاوين وبالفحص تبين مصرع رقيه م م 55 سنخ ربه منزل ومقيمه الحصاينه مصابه بجروح وطعنات متفرقه بالجسم وتهشم بالرأس وبجوارها سكين وفأس.

وبتقنين الاجراءات والتحريات وبسؤال زوجها محمد ا ح 66 بالمعاش قرر صدور اصوات استغاثه من زوجته وتبين وجود نجله رمضان 32 سنه مختل عقليا بجوارها وبجوارهم فاس وسكين مطبخ.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم والاداه المستخدمة في الجريمه وبمناقشته بدء بالتلعثم والهزي بعبارات غير مفهومه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4201 لسنه 2018اداري مركز شرطه السنبلاوين وجاري العرض علي النيابه العامه وتم اخطار الطب الشرعي.
المزيد عن:
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ليجانيس
-
x
21:00
-
ليفانتي
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو باكوس دي فيريرا
-
x
21:00
-
ريو آفي
دوري أبطال آسيا 2018
الجزيرة - الإمارات
-
x
17:30
-
بیرسبولیس - إيران
السد - قطر
-
x
18:15
-
الأهلي - السعودية
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
الجزيرة - الأردن
-
x
18:00
-
الفيصلي - الأردن
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
19:00
-
الزمالك
المباراة الفاصلة في دوري اليد
الأهلي
-
x
18:00
-
الزمالك
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/7/2018 6:20:00 PM