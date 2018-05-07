مختل عقليًا يهشم رأس والدته بالفأس والسكين في الدقهلية

شهدت قرية الحصينه التابعة لمركز السنبلاوين فى محافظة الدقهلية مصرع عجوز علي يد نجلها المختل عقليا.



وتلقي اللواء محمد حجي مدير امن الدقهليه اخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث الدقهليه بعثور الاهالي علي جثه مسنه داخل منزلها.



وانتقلت قوه امنيه برئاسه العقيد عصام رضوان مأمور مركز السنبلاوين وبالفحص تبين مصرع رقيه م م 55 سنخ ربه منزل ومقيمه الحصاينه مصابه بجروح وطعنات متفرقه بالجسم وتهشم بالرأس وبجوارها سكين وفأس.



وبتقنين الاجراءات والتحريات وبسؤال زوجها محمد ا ح 66 بالمعاش قرر صدور اصوات استغاثه من زوجته وتبين وجود نجله رمضان 32 سنه مختل عقليا بجوارها وبجوارهم فاس وسكين مطبخ.



وتمكنت القوات من ضبط المتهم والاداه المستخدمة في الجريمه وبمناقشته بدء بالتلعثم والهزي بعبارات غير مفهومه.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 4201 لسنه 2018اداري مركز شرطه السنبلاوين وجاري العرض علي النيابه العامه وتم اخطار الطب الشرعي.