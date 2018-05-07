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أرسنال يستقر على خليفة آرسين فينجر

الإثنين 07/مايو/2018 - 06:00 م
أرسنال يستقر على خليفة آرسين فينجر
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الفجر الرياضي
 

حددت إدارة نادي أرسنال الإنجليزي الثنائي أليجري مدرب يوفنتوس ولويس إنريكي المدير الفني السابق لبرشلونة لخلافة فينجر في تدريبات الفريق.


ذكرت صحيفة الديلي ستار الإنجليزي أن إدارة أسنال حددت الثنائي أليجري مدرب يوفنتوس وإنريكي المدرب السابق لبرشلونة لخلافة آرسين فينجر في الموسم الجديد.


وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من تواجد العديد من المدربين في قائمة المرشحين إلا أن الإدارة استقرت على واحد من الثنائي إنريكي أو أليجري.


وكان من ضمن قائمة المرشحين  لتولي مهمة أرسنال، انشيلوتي ومساعد يورجن كلوب بالإضافة إلي ثنائي الفريق السابق هنري وفييرا.

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