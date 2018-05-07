أمن دمياط يكشف ملابسات اختطاف فتاة سورية

تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة دمياط الجديدة، اليوم الإثنين، من إستعادة فتاة سورية تدعى أية. ط. ا، تبلغ من العمر 19 عام، بعد تلقي بلاغ يحمل رقم 1479 لعام 2018 م، والذي يتهم مجهولين بخطفها وتهديد ذويها.



تم إستعادة الفتاة المذكورة، وبالتحري تبين إنها كانت هاربة مع شخص، وتم العثور عليها في كفر الغاب التابعة لمركز دمياط، وإعادتها لذويها وتحرير محضر شرطي بالواقعة ونفى إختطافها.