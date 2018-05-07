اتهمه "السادات" بالعمالة وكرمه "عدلي منصور".. علاقة خالد محيى الدين برؤساء مصر

رحل عن عالمنا، اليوم الأحد، خالد محيى الدين، مؤسس حزب التجمع، والبرلمانى السابق، عن عمر ناهز 95 عامًا.

خالد محيى الدين ضابط سابق فى الجيش المصرى ، وأحد الضباط الأحرار، وعضو سابق فى مجلس الشعب المصرى، وهو مؤسس حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى، حتى اعتزاله العمل العام، وولد "محيى الدين" فى كفر شكر فى محافظة القليوبية عام 1922.

وارتبط خالد محيى الدين، بالرؤساء السابقين خلال الفترات المتعاقبة، فأطلق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عليه لقب خاص قبل نشوب خلاف بينهما، واتهمه الرئيس الراحل محمد أنور السادات بالعمالة، وكرمه الرئيس السابق المستشار عدلي منصور.

خلافه مع "عبد الناصر"

وصفه جمال عبد الناصر بالصاغ الأحمر في إشارة إلى توجهات محيى الدين اليسارية وحينما دعا الصاغُ خالد محيي الدين رفاقَه في مارس 1954 إلى العودة لثكناتهم العسكرية لإفساح مجال لإرساء قواعد حكم ديمقراطي نشب خلاف بينه وبين جمال عبدالناصر ومعظم أعضاء مجلس قيادة الثورة استقال على إثره من المجلس، وآثر - ربما تحت ضغوط من جمال عبدالناصر - الابتعاد إلى سويسرا لبعض الوقت.

"السادات" واتهام بالعمالة

واتهم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، خالد محيى الدين بالعمالة لموسكو، وهي تهمة كانت توجه لعديد من اليساريين العرب في حقبتي السبعينيات والثمانينيات.

"مبارك" ورفض محيى الدين المشاركة في الانتخابات

وفي السنوات التي سبقت اعتزال خالد محيى الدين السياسى أبى المشاركة في انتخابات الرئاسة 2005 ليقينه بأن الانتخابات لن تكون نزيهة وأنه مشاركته ستستخدم لتبرير شرعية الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

عدلي منصور يمنح محيى الدين قلادة النيل

وفي عام 2013 أصدر الرئيس عدلى منصور، قراراً جمهورياً بمنح قلادة النيل إلى خالد محيى الدين.

وفي تصريح سابق أكدت السيدة سميرة حرم الزعيم "خالد محيى الدين" مؤسس حزب التجمع وأحد قيادات ثورة 52 أنها بعدما علمت بخبر منح الزعيم خالد محيى الدين قلادة النيل أخبرته، وجاء رده " أحسن خبر سمعته منذ فترة طويلة ".