أردوغان يتهم الاتحاد الأوروبي بالتنصل من الاتفاق حول اللاجئين

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي بخرق التزاماته بشأن اتفاق اللاجئين، مشيرا إلى أن بروكسل سلمت فقط 1 مليار يورو إلى أنقرة، بدلا من 6 مليارات موعودة.





وقال أردوغان في خطاب ألقاه بمدينة إسطنبول: "تركيا، بغض النظر عن أنها تشغل المرتبة الـ17 في قائمة الاقتصادات العالمية، تتصدر قائمة الدول التي تمنح المساعدة الإنسانية. لماذا لا تساعدنا (الدول الغربية)؟ لأن تلك الدول في الأماكن التي يوجد فيها الذهب والذهب الأسود والألماس. وقد أنفقنا 31 مليار دولار على احتياجات اللاجئين، في حين أرسل الغرب 1 مليار يورو إلينا بدلا من 6 مليارات يورو موعودة. ها هو الغرب. لقد تعرفت عليه جيدا خلال 16 عاما من فترة حكمي كرئيس وكرئيس وزراء". كما نقلت "روسيا اليوم"





وأضاف أردوغان أن زهاء 4.5 مليون لاجئ من سوريا والعراق متواجدون الآن على الأراضي التركية.





ووافق رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتركيا في منتصف مارس عام 2016 على خطة مشتركة حول مكافحة أزمة اللاجئين، تقضي بتقديم المساعدة المالية لأنقرة لقبولها لاجئين وإعادة لاجئين غير شرعيين عبروا الحدود الأوروبية مقابل قبول أوروبا لاجئين سوريين شرعيين، وفقا لمبدأ "واحد مقابل واحد".



