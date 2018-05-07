ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

روسيا تستهدف الدخول ضمن أقوى 5 اقتصادات في العالم حتى 2024

الإثنين 07/مايو/2018 - 05:48 م
روسيا تستهدف الدخول ضمن أقوى 5 اقتصادات في العالم حتى 2024
طباعة
وكالات
 
كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة الجديدة بالعمل للارتقاء بالاقتصاد الروسي ليدخل حتى العام 2024 قائمة الاقتصادات الخمس الأولى في العالم.

وجاء ذلك ضمن مرسوم التنمية الاستراتيجية للاتحاد الروسي حتى العام 2024، والذي وقعه فلاديمير بوتين عقب توليه اليوم الاثنين مهامه الرئاسية لفترة رئاسية جديدة تمتد لمدة ست سنوات، بحسب ما نقلته وكالة "نوفوستي".

وجاء في بيان عن المكتب الصحفي للكرملين: "وقع رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، مرسوما عن الأهداف القومية ومهام التنمية الاستراتيجية لروسيا الاتحادية للفترة حتى العام 2024".

وفي إطار المرسوم كلف رئيس الحكومة بخفض مستوى الفقر في البلاد إلى النصف، ورفع مستوى الدخل الحقيقي للمواطنين، وتحسين مستوى وظروف السكن لما لا يقل عن 5 ملايين عائلة سنويا، إضافة لتحقيق دخول روسيا إلى قائمة الاقتصادات الخمس الأولى في العالم.

ويحتل الاقتصاد الروسي خلال العام الحالي المرتبة الـ11 عالميا، بحسب تصنيف نشره موقع "StatisticsTimes"، حيث يتوقع أن ينمو هذا العام بنسبة 1.97%، وهذه التوقعات قريبة من سيناريوهات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، التي تتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 2%.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ليجانيس
-
x
21:00
-
ليفانتي
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو باكوس دي فيريرا
-
x
21:00
-
ريو آفي
دوري أبطال آسيا 2018
الجزيرة - الإمارات
-
x
17:30
-
بیرسبولیس - إيران
السد - قطر
-
x
18:15
-
الأهلي - السعودية
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
الجزيرة - الأردن
-
x
18:00
-
الفيصلي - الأردن
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
19:00
-
الزمالك
المباراة الفاصلة في دوري اليد
الأهلي
-
x
18:00
-
الزمالك
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/7/2018 6:20:02 PM