روسيا تستهدف الدخول ضمن أقوى 5 اقتصادات في العالم حتى 2024

كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة الجديدة بالعمل للارتقاء بالاقتصاد الروسي ليدخل حتى العام 2024 قائمة الاقتصادات الخمس الأولى في العالم.





وجاء ذلك ضمن مرسوم التنمية الاستراتيجية للاتحاد الروسي حتى العام 2024، والذي وقعه فلاديمير بوتين عقب توليه اليوم الاثنين مهامه الرئاسية لفترة رئاسية جديدة تمتد لمدة ست سنوات، بحسب ما نقلته وكالة "نوفوستي".





وجاء في بيان عن المكتب الصحفي للكرملين: "وقع رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، مرسوما عن الأهداف القومية ومهام التنمية الاستراتيجية لروسيا الاتحادية للفترة حتى العام 2024".





وفي إطار المرسوم كلف رئيس الحكومة بخفض مستوى الفقر في البلاد إلى النصف، ورفع مستوى الدخل الحقيقي للمواطنين، وتحسين مستوى وظروف السكن لما لا يقل عن 5 ملايين عائلة سنويا، إضافة لتحقيق دخول روسيا إلى قائمة الاقتصادات الخمس الأولى في العالم.





ويحتل الاقتصاد الروسي خلال العام الحالي المرتبة الـ11 عالميا، بحسب تصنيف نشره موقع "StatisticsTimes"، حيث يتوقع أن ينمو هذا العام بنسبة 1.97%، وهذه التوقعات قريبة من سيناريوهات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، التي تتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 2%.



