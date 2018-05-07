100 % ارتفاع فى ايردات ضرائب السلع والخدمات بالسعودية

أظهرت بيانات وزارة المالية السعودية، ارتفاع إيرادات الضرائب على السلع والخدمات وتشمل رسوم المنتجات النفطية وضريبة المنتجات الضارة، وضريبة القيمة المضافة، بنسبة 100%، خلال الربع الأول من 2018.





وبلغت إيرادات 22.7 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 5.7 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام الماضي.





ولم تظهر البيانات حصيلة ضريبة القيمة المضافة منفردة.





وبدأت المملكة العربية السعودية، تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير 2018، وقدرت الوزارة العائد المالي لخزينة الدولة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنحو 23 مليار ريال في عام 2018.





وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، وتعد ضريبة غير مباشرة.





وقدرت الوزارة إيراد بند الضرائب على السلع والخدمات بقيمة 85 مليار ريال بارتفاع قدره 82% عن عام 2017 ليصل إلى124 مليار ريال في عام 2020 ، وذلك نتيجة تطبيق بعض الإصلاحات الاقتصادية، مثل ضريبة القيمة المضافة.





وبلغ إجمالي الإيرادات للربع الأول من العام 2018م، نحو 166.3 مليار ريال، بارتفاع 15% عن الربع المماثل من العام 2017.





وبلغت الإيرادات غير النفطية للربع الأول من العام 2018، من إجمالي الإيرادات نخو 52.3 مليار ريال، بارتفاع 63%، عن الربع المماثل من العام 2017.