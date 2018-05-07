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"تعالو نشوف" أول برنامج متخصص في مجال الصناعة والاستثمار على LTC

الإثنين 07/مايو/2018 - 04:37 م
تعالو نشوف أول برنامج متخصص في مجال الصناعة والاستثمار على LTC
تعالو نشوف
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أحمد رمضان متولي
 

يحل المهندس علي جبر نائب رئيس مجلس إدارة شركة ستايل لإدارة الفنادق وستايل سكوير ببورسعيد، ضيفًا على أولى حلقات برنامج "تعالو نشوف" أول برنامج متخصص فى مجال الصناعة والتجارة والاستثمار، وذلك يوم الاثنين المقبل، على شاشة LTC، في تمام الساعة 10.30 صباحًا.

 

البرنامج من تقديم فريدة عصمت، رئيس التحرير وديع عزمى، إخراج كرستين ميخائيل، انتاج ميديا ار.

 

وتعاد الحلقة الثلاثاء في تمام الساعة الـ11 صباحًا.

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