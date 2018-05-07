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البطوطي: جهود رهيبة لتطوير المناطق السياحية في مصر (فيديو)

الإثنين 07/مايو/2018 - 04:36 م
البطوطي: جهود رهيبة لتطوير المناطق السياحية في مصر (فيديو)
وليد البطوطي
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ندى محمد
 
أكد وليد البطوطي المستشار الأسبق لوزير السياحة، أهمية استضافة شرم الشيخ للاجتماع 44 للجنة الشرق الأوسط للسياحة، مشيرًا إلى أنها خطوة جيدة وإيجابية وتعكس الدعم الدولي للدولة المصرية، وكذلك الثقة في القدرات التنظيمية المصرية.

وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "أون لايف"، اليوم الاثنين، أن هناك خطوات رهيبة تتم لتطوير المناطق السياحية حتى الوصول إلى مستوى متقدم للغاية، وهو ما يشهد متابعة من المجتمع السياحي الدولي، موضحا أن القطاع الخاص يعمل بجد ولكنه ينشط اكثر بتوافر بنية تحتية جيدة وهو ما تعمل الدولة المصرية على تنفيذه الفترة الحالية.
المزيد عن: وليد البطوطي مصر سياحة اخبار مصر أون
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