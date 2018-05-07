محافظ الفيوم يفتتح عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية بقرية سرسنا في طامية (صور)

افتتح الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية الجديدة بقرية سرسنا التابعة لمركز ومدينة طامية، بحضور المهندس محمد سيد عيد رئيس المركز، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.





حيث قام محافظ الفيوم يرافقه الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة، بتفقد أعمال تطوير مركز سرسنا المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل، والذي يضم وحدة لتنظيم الأسرة ومعمل، ووحدة تطعيمات، وعيادة للنساء والولادة، وغرفة للتعقيم، كما يضم وحدة للأطفال المبتسرين ومركزاً للمعلومات، ووحدة للأسنان وأخرى لفحص الأطفال حديثي الولادة، وغرفة للرعاية المتوسطة وأخرى للإفاقة ووحدة للعلاج الضوئي، وتبلغ التكلفة الإجمالية للتطوير 9 مليون جنيهًا.





عقب الافتتاح تفقد المحافظ أقسام المركز المختلفة وشدد على إجراء الصيانة الدورية وعمل لافتات توضيحية للوحدات، ودفاتر نظام لدخول المرضى والمترددين على المركز، كما أكد على ضرورة توفير المستلزمات الطبية الأساسية بالمركز.





كما قام محافظ الفيوم يرافقه الدكتور عادل عبدالمنعم وكيل وزارة التربية والتعليم، بافتتاح مدرسة سرسنا الثانوية المشتركة، التي تضم 9 فصول، ومكتبة، ومعمل، ووحدة للحاسب الآلي، وقاعات متعددة الأغراض، ووحدة للفصول المتطورة مزودة بشاشات ذكية، وعقب الافتتاح تفقد المحافظ عددًا من الفصول الدراسية والمعامل ووحدة الحاسب الآلي، وطالب بسرعة تشجير المدرسة.





كما قام الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم يرافقه المهندس عبدالفتاح شرف وكيل وزارة التموين، بافتتاح معرض السلع الغذائية المخفضة الذي يضم منتجات للألبان والزيوت والأرز والسكر والمكرونة والتمور بالإضافة إلى سيارات اللحوم، وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل أهالي القرية، وشهد محافظ الفيوم توزيع اللحوم البلدية المجانية على 230 مستفيدًا من أهالي القرية، ثم قام يرافقه المهندسة عفاف راشد مدير عام الطرق بتفقد أعمال استكمال رصف طريق "سرسنا - عزبة" مينا بطول 1.5 كم بإجمالى تكلفة 1.7 مليون جنيه تمويلاً من الخطة الاستثمارية.





وخلال زيارته لمركز طامية التقى محافظ الفيوم بعدد من أهالي قرية سرسنا، واستمع لمشكلاتهم، وأكد على سرعة دراسة هذه المشكلات وتوفير الحلول المناسبة لها في أسرع وقت.