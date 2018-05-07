كل ما تريدين معرفته عن "اسمرار" البشرة أثناء فترة الحمل

الحمل من أبرز المراحل التي تمر بها السيدة ويعد بمثابة عاصفة من المشاعر المختلفة المليئة بالعديد من التغييرات الهرمونية، التي تؤثر على جسمك بطرق مختلفة وغريبة قد لا تستوعبينها.





وعلى الرغم من أن بعض أعراض الحمل تكون خفية ولا تضايقك كثيرًا، إلا أن هناك الكثير الذي لا يمكن إخفاؤه، مثل اسمرار البشرة وظهور بقع سوداء، وهو أمر شائع جدًا يزعج العديد من الحوامل.





قد يحدث اسمرار البشرة أثناء الحمل في العديد من المناطق، بينها:





الوجه

قد تظهر بقع داكنة على وجهك تُعرف باسم "الكلف"، ويشار إليها أحيانًا باسم "قناع الحمل"، والتي عادة ما تتلاشى بعد الولادة ببضعة أشهر.





الحلمتان والهالتان

تلاحظين اسمرار الحلمتين والهالتين أكثر من ذي قبل، بالإضافة إلى كونهما حساستين، كما تعد واحدة من أولى علامات الحمل حتى قبل التأكد من الاختبار المنزلي.





حول المهبل

قد تظهر بعض البقع الداكنة حول منطقة المهبل أيضًا.





الساقان واليدان

قد تلاحظين تغير لون الجزء العلوي من ساقيكِ وأسفل ابطيكِ، كما يمكن أن يميل أسفل قدميكِ وراحة يديكِ إلى لون محمر.





النمش والشامات

تظهر خاصة في الوجه، وتكون أكثر قتامة ومرئية للغاية مع تقدم فترة الحمل.





خط نيجرا

يظهر خط أسود في البطن مع تقدم الحمل، والذي يُعرف باسم "خط نيجرا"، ويتلاشى بعد حوالي 3-4 أشهر بعد الولادة.





كيف تحدين من تصبغ البشرة أثناء الحمل؟

ارتدي قبعة عند الخروج في الشمس، ولا تنسي تطبيق كريم حماية من الشمس ذي جودة عالية وعامل حماية SPF عال، وجربي ارتداء ملابس ذات أكمام طويلة.





منع تعرض الجسم لأشعة الشمس الضارة، خاصة خلال فترة بعد الظهر.





إذا كان لديكِ "قناع الحمل"، فيُنصح بتطبيق كريم الحماية من الشمس بشكل يومي، بصرف النظر عما إذا كنت تتعرضين للشمس مباشرة أم لا.





على الرغم من أن بعض الحوامل تستخدمن خلطات من الأعشاب والزيوت لحل تلك المشكلة، إلا أنه عليكِ العلم بضرورة إيقاف استخدام تلك الطريقة قبل الأسبوع الـ 12 من الحمل، واستشيري طبيبك لتجنب أي ضرر ممكن حدوثه لجنينك.



