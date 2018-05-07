"روحاني": إيران يمكن أن تبقى في الاتفاق النووي بشرط

ألمح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، إلى أن إيران قد تبقى في اتفاقها النووي مع القوى العالمية في عام 2015، حتى إذا انسحبت الولايات المتحدة، مضيفأ أن طهران ستقاوم بشدة ضغوط الولايات المتحدة للحد من نفوذها في الشرق الأوسط.





وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو منتقد منذ فترة طويلة للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران وست قوى في عام 2015 قبل توليه منصبه، بالانسحاب من خلال عدم تمديد التنازلات المفروضة على العقوبات عندما تنتهي صلاحيتها في 12 مايو، ما لم يحدد الموقعون الأوروبيون على الاتفاق، - وهو ما يسميه "عيوبه".





وبموجب الاتفاق مع الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وروسيا، والصين، حددت إيران قدرة تخصيب اليورانيوم بصرامة لإرضاء القوى التي لا يمكن استخدامها لتطوير قنابل ذرية. في المقابل، تلقت إيران إعفاءات من العقوبات، والتي تم إلغاء معظمها في يناير 2016.





إيران تستعد لكل سيناريو محتمل

وقال "روحاني"، إن الجمهورية الإسلامية كانت تستعد لكل سيناريو محتمل، بما في ذلك صفقة بدون واشنطن - والتي ستظل تشمل الموقعين الآخرين الذين ما زالوا ملتزمين بها - أو لا صفقة على الإطلاق.





وأضاف الرئيس الإيراني، في خطاب بثه التلفزيون الحكومي على الهواء مباشرة: "لسنا قلقين بشأن قرارات أمريكا القاسية... نحن مستعدون لجميع السيناريوهات ولن يحدث أي تغيير في حياتنا الاسبوع المقبل."





وتابع، "إذا تمكنا من الحصول على ما نريده من صفقة بدون أمريكا، فإن إيران ستظل ملتزمة بالصفقة. ما تريده إيران هو ضمان مصالحنا من جانب الدول غير الموقعة على الاتفاقية الأمريكية... في هذه الحالة، سيكون التخلص من الوجود الأمريكي المؤذي أمرًا جيدًا بالنسبة لإيران".





وحسب "روحاني"، - الذي صمم الاتفاق النووي لتخفيف عزلة إيران -: "إذا أرادوا التأكد من أننا لن نكون بعد القنبلة النووية، فقد قلنا مرارا وتكرارا أننا لسنا ولن نكون كذلك. لكن إذا أرادوا إضعاف إيران والحد من نفوذها سواء في المنطقة أو على الصعيد العالمي، فإن إيران ستقاوم بشراسة".





وكانت طهران قد وجهت تهديدات متكررة بالانسحاب في حال فعل ترامب، لكن العديد من المسؤولين الإيرانيين صرحوا لـ"رويترز"، الأسبوع الماضي، أنه طالما لم يتم استبعاد طهران من النظام المالي والتجاري العالمي، فقد تفكر في احترام الاتفاقية.





ويقول دبلوماسيون إن طهران تفضل أن تبقى الصفقة سليمة بسبب القلق من عودة الاضطرابات الداخلية بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تصاعدت على مدى سنوات.





السلطات الأوروبية تتعهد بدعم الصفقة

وما زالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا ملتزمة بالاتفاق، وفي محاولة لمعالجة شكاوى الولايات المتحدة، ترغب في فتح محادثات حول برنامج إيران للصواريخ البالستية، وأنشطتها النووية بعد عام 2025 - عندما تنتهي صلاحية البنود المحورية للصفقة - ودورها في الحروب في سوريا واليمن.





وقال وزير الخارجية الفرنسي، يان لو دريان، اليوم الاثنين بعد اجتماعه مع نظيره الألماني: "مهما كان قرار ترامب، فإن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستلتزم بالصفقة لأنها أفضل وسيلة لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية".





وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن الاتفاق الذى يخضع لرقابة مفتشي الأمم المتحدة النووين، "يجعل العالم أكثر أمنا"، وسوف يفعل كل ما هو ممكن لدعمه.





ومن جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، الموجود الآن في واشنطن لإجراء محادثات، إن الاتفاق به نقاط ضعف لكن يمكن معالجته. وقال في تعليق لـ"صحيفة نيويورك تايمز": "في هذه اللحظة تعمل بريطانيا إلى جانب إدارة ترامب وحلفائنا الفرنسيين والألمان لضمان أنهم كذلك".





وأضاف: "أنا متأكد من شيء واحد، وهو أن كل بديل متاح هو أسوأ. إن أفضل حكمة هي الاستفادة من القيود بدلاً من كسرها".





ما بعد رفض "ترامب"

حتى إذا رفض ترامب علاجًا محتملًا تم تنفيذه من قبل المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين، وقرّر إعادة العقوبات، فلن تستأنف على الفور إجراءات الولايات المتحدة الأكثر قسوة التي تستهدف مبيعات النفط الإيراني.





هناك طريقتان على الأقل من المحتمل أن توفر المزيد من الوقت للمحادثات بعد 12 مايو.





تتضمن الاتفاقية فقرة لحل النزاع توفر 35 يومًا على الأقل للنظر في إدعاء بأن أي طرف قد انتهك شروطها. يمكن تمديد ذلك إذا اتفق جميع الأطراف.





وإذا أعاد ترامب فرض عقوبات الولايات المتحدة الأساسية، بموجب قانون الولايات المتحدة، فعليه أن ينتظر 180 يومًا على الأقل قبل إعادة فرض العقوبات على بنوك الدول التي لا تخفض مشتريات النفط الإيراني.





واستبعد حكام إيران الدينيون مراراً وتكراراً الحد من نفوذها في المنطقة، كما طالبت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون. وتقول طهران إن قدراتها الصاروخية هي دفاعية بحتة وطموحاتها النووية ذات طبيعة مدنية فقط.





وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنها تحافظ على "أقوى نظام تحقق في العالم" في إيران وقالت مرارا إن طهران تمتثل لشروط الصفقة.







