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فولكس فاجن تفسخ التعاقد مع نادى الهلال

الإثنين 07/مايو/2018 - 04:30 م
فولكس فاجن تفسخ التعاقد مع نادى الهلال
أرشيفية
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أرسلت شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات، لنادي الهلال؛ خطابًا إلى الإدارة برئاسة سامي الجابر يفيد برغبتها في فسخ العقد المبرم مع النادي، كما أرسلت خطابًا مماثلًا إلى شركة  صلة، للتسويق الرياضي.

وبينت الشركة الألمانية، أنها ترغب في فسخ عقد الرعاية مع الزعيم، لأسباب تعود إلى الأوضاع داخل الشركة، حيث تنتوي إعادة هيكلة نشاطها في مجال الرعايات الرياضية، بحيث لا ترعى أي نادٍ آخر غير نادي فولفسبورج الذي تمتلكه.

وأشارت الشركة، التي بدأ التعاونه بينها وبين العميد في عام 2014، إلى أنه ستقصر أنشطتها في مجال رعاية البطولات على رعاية كأس ألمانيا، بينما سترعى اتحادات كرة القدم في ألمانيا وفرنسا وسويسرا.
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