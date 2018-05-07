الأربعاء.. الأعلى للثقافة يكرم إسماعيل صبرى مقلد

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، يقيم المجلس بأمانة الدكتور سعيد المصري، الأمين العام للمجلس، حفل تكريم الدكتور إسماعيل صبرى مقلد، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بكلية التجارة جامعة أسيوط، يوم الأربعاء ٩ مايو الجارى فى تمام الساعة السادسة مساء بمقر المجلس فى ساحة دار الأوبرا.

تأتى الندوة تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس، وتنظمها لجنة العلوم بالمجلس، ومقررها الدكتور أيمن عبد الوهاب.