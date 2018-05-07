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السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لـ خالد محي الدين

الإثنين 07/مايو/2018 - 04:29 م
السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لـ خالد محي الدين
الرئيس السيسي
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تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجنازة العسكرية التي أقيمت اليوم الاثنين، لـ خالد محمد أمين محي الدين، أحد أعضاء مجلس قيادة ثورة يوليو عام 1952 ومؤسس حزب التجمع .

حضر المراسم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والمهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار رجال الدولة ورموز العمل السياسي والحزبي ، وعدد من قادة القوات المسلحة .

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم العزاء لأسرة الفقيد الذي لبى نداء ربه بعد مسيرة حافلة بالعمل والعطاء ، وكانت له إسهامات قيمة علي مدار تاريخه السياسي والوطني بمشاركته في ثورة يوليو المجيدة وتأسيسه لحزب التجمع ، كما حصل الفقيد علي قلادة النيل تقديرا لخدمته الجليلة بالقوات المسلحة.

وكانت رئاسة الجمهورية قد نعت روح الفقيد مؤكدة أن مصر ستبقى ممتنة لإسهاماته الوطنية وسيرته الخالدة، التي ستظل محفورة في تاريخ الوطن بحروف من نور لتحتفظ بمكانتها في ذاكرة العمل السياسي المصري بكل تقدير واحترام.
المزيد عن: مجلس قيادة الثورة مؤسس حزب التجمع خالد محي الدين السيسي اخبار مصر
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