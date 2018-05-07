تعرفي على طرق تنظيف "الكبد" من السموم

طرق تنظيف الكبد من السموم ويعد الكبد واحدا من اهم اعضاء الجسم كونه يعمل على تنظيم السكر في الدم بسبب افراز الانسولين من خلاله. وفي حال اختلال افراز الانسولين يتعرض الانسان للاصابة بمرض السكري.





ويعمل الكبد ايضا على افراز الصفراء وهي المادة التي تساعد الجسم في التخلص من الدهون والسموم التي يمكن ان تتسبب بالامراض والمشاكل الصحية.





ويشهد الكبد خطر الاصابة ب التهاب الكبد الوبائي أ او ب او سي، وهو مرض يختلف من شخص لاخر باختلاف حدته، ويمكن ان يبقى مستمرا مع الانسان طوال حياته كما بالامكان السيطرة عليه وابطائه من خلال ادوية توقف عمل الفيروس المسبب له كونه قد يؤدي الى تلف الكبد.





طرق تنظيف الكبد من السموم

لاجل المحافظة على الكبد وصحته، هناك العديد من الوسائل التي يمكن اتباعها ومنها:





- التوقف عن تناول الاطعمة الدهنية والوجبات السريعة الدسمة والتي يمكن ان تتسبب بتراكم الدهون في الكبد.





- تجنب الكحوليات التي تتسبب باضرار كبيرة في الكبد.





- عدم الافراط في تناول الادوية التي تؤدي الى تركيز المواد الكيميائية في الكبد.





ويعد النظام الغذائي السليم من افضل الركائز التي تحول دون تراكم السموم في الكبد واصابته بمرض سرطان الكبد، اضافة لتجنب التلوث الناجم عن التغيرات البيئية.





ويمكن حماية الكبد من الامراض وتنظيفه من السموم من خلال الوسائل التالي :

- الاكثار من تناول السوائل وخاصة الماء، كونها تساعد في تنظيف الجسم من السموم وتسرع في اذابة الدهون، وينصح بتناول المياه المفلترة كونها انقى من المياه العادية.





- تناول بعض اصناف الطعام التي تحافظ على صحة الكبد ومنها الخضروات الورقية كالسبانخ والقرنبيط، كون هذه الخضروات غنية بمضادات الاكسدة التي تحمي من الاصابة بسرطان الكبد.





- تناول الاطعمة التي تحتوي على الالياف ومضادات الاكسدة التي تضمن تنظيف الكبد من السموم وتحميه من الامراض، مثل الجوز الذي يحوي احماض امينية تعمل على التخلص من السموم، وكذلك التوت والفراولة.





- شرب العصائر الطبيعية التي تساعد على تنظيف الكبد من السموم وضمان صحته، ومنها عصير الجزر وعصير التفاح وعصير الليمون او البرتقال.





- اعداد بعض المشروبات التي تسهم في تنظيف الكبد من السموم ومنها مشروب الزنجبيل والليمون وعصير الليمون الدافئ وقشر الرمان مع الكزبرة الخضراء.



