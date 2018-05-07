نائب أمير مكة يطلع على خطط إدارة الحشود بالمسجد الحرام

وقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة، عبدالله بن بندر على خطط الجهات الأمنية، والأخرى ذات العلاقة خصوصًا فيما يتعلق بحركة الحشود والسلامة بالمسجد الحرام.





واستمع الأمير، إلى شرح عن الخطط المعدة لحركة المعتمرين والمصلين من وإلى الحرم الشريف.





ووجه الأمير عبدالله، بتشكيل فريق عمل من الجهات ذات العلاقة للمعالجة الفورية للأمور الطارئة وملاحظات المعتمرين والزوار والجهات العاملة في المسجد الحرام خلال شهر رمضان على أن يجتمع هذا الفريق بشكل دائم طيلة الشهر الكريم.