ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

آية عبدالله تُحيي حفل مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط بالإسماعيلية.. غدًا

الإثنين 07/مايو/2018 - 04:19 م
آية عبدالله تُحيي حفل مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط بالإسماعيلية.. غدًا
آية عبدالله
طباعة
أحمد رمضان متولي
 

تستعد المطربة الشابة آية عبدالله لإحياء حفل غنائي على هامش انطلاق مؤتمر "النقل البحرى والخدمات اللوجستية"، الذى ينظمه "الاتحاد من أجل المتوسط" والهيئة الاقتصادية لقناة السويس بالإسماعيلية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا، بفندق توليب الفرسان، بحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل والفريق مهاب مميش وعدد من الوزراء، وبمشاركة ممثلى حكومات ورؤساء موانئ من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والأردن والمغرب، إضافة لمنظمات دولية ومؤسسات تمويل أوروبية ودولية.

 

مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط يقام خلال يومى 8 و9 مايو الجارى، وهو معنىّ بربط دول حوض البحر المتوسط وموانئها لتقديم منظومة أكثر كفاءة للنقل البحرى، وعرض كل ما هو جديد فى هذه المنظومة وسبل تعاون دول المتوسط فى هذا القطاع.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يفوز بكعكة إيرادات موسم أفلام "عيد الربيع"؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ليجانيس
-
x
21:00
-
ليفانتي
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو باكوس دي فيريرا
-
x
21:00
-
ريو آفي
دوري أبطال آسيا 2018
الجزيرة - الإمارات
-
x
17:30
-
بیرسبولیس - إيران
السد - قطر
-
x
18:15
-
الأهلي - السعودية
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
الجزيرة - الأردن
-
x
18:00
-
الفيصلي - الأردن
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
19:00
-
الزمالك
المباراة الفاصلة في دوري اليد
الأهلي
-
x
18:00
-
الزمالك
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/7/2018 4:40:15 PM