آية عبدالله تُحيي حفل مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط بالإسماعيلية.. غدًا

تستعد المطربة الشابة آية عبدالله لإحياء حفل غنائي على هامش انطلاق مؤتمر "النقل البحرى والخدمات اللوجستية"، الذى ينظمه "الاتحاد من أجل المتوسط" والهيئة الاقتصادية لقناة السويس بالإسماعيلية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا، بفندق توليب الفرسان، بحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل والفريق مهاب مميش وعدد من الوزراء، وبمشاركة ممثلى حكومات ورؤساء موانئ من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والأردن والمغرب، إضافة لمنظمات دولية ومؤسسات تمويل أوروبية ودولية.

مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط يقام خلال يومى 8 و9 مايو الجارى، وهو معنىّ بربط دول حوض البحر المتوسط وموانئها لتقديم منظومة أكثر كفاءة للنقل البحرى، وعرض كل ما هو جديد فى هذه المنظومة وسبل تعاون دول المتوسط فى هذا القطاع.