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"التنمية الصناعية": القطاع الصناعى وفر 42 ألف فرصة عمل مباشرة

الإثنين 07/مايو/2018 - 04:18 م
التنمية الصناعية: القطاع الصناعى وفر 42 ألف فرصة عمل مباشرة
أحمد عبدالرازق
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أحمد الشيخ
 
قال المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة إنشأت 13 مجمع صناعى يحتوى على 4600 وحدة صناعية توفر 42 ألف فرصة عمل مباشرة.
 
وأضاف عبد الرازق خلال كلمته بمؤتمر الشراكة المجتمعية الرابع، أن الهيئة طرحت فى الفترة من 2015 إلى 2018، 3 أضعاف الأراضى الصناعية مقارنة بالفترة من 2007 إلى 2015، مشيرًا إلى أنه بالشراكة بين القطاع الحكومى والخاص قامت هيئة التنمية الصناعية فى 2016 بطرح 8 ملايين متر مربع لإنشاء مدن صناعية.
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