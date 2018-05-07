تقارير: رونالدو يدعم ريال مدريد أمام ليفربول في نهائي الأبطال
الإثنين 07/مايو/2018 - 04:19 م
الفجر الرياضي
أكدت تقارير صحفية بريطانية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني، سيدعم صفوف الفريق أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 26 من مايو الجاري.
وأصيب رونالدو في الكاحل خلال مباراة برشلونة والريال في الدوري الإسباني، والتي انتهت 2-2 .
وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، :"رونالدو سيكون جاهزا لنهائي كييف، الفحوصات كشفت إصابته بالتواء فقط في الكاحل والإصابة ليست خطيرة، ريال مدريد سيفقد رونالدو أمام إشبيلية وسيلتا فيجو في الليجا، وسيعود في مباراة فياريال".