تقارير: رونالدو يدعم ريال مدريد أمام ليفربول في نهائي الأبطال





أكدت تقارير صحفية بريطانية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني، سيدعم صفوف الفريق أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 26 من مايو الجاري.





وأصيب رونالدو في الكاحل خلال مباراة برشلونة والريال في الدوري الإسباني، والتي انتهت 2-2 .



