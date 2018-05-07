صديق مقرب من العائلة الأولى: ترامب وميلانيا لا يقضيان أي وقت معا

صرح صديق مقرب من عائلة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن العلاقة بين الأخير وزوجته "ميلانيا ترامب" قد تكون غير موجودة.



وأضاف لصحيفة واشنطن بوست، أن ترامب وميلانيا يقضيان وقت قليل جدا معا أو لا يقضيان أي وقت.



ووفقا للصحيفة، كان الثنائي غالبا يظهران في أوضاع محرجة معا، حيث شوهدت ميلانيا وهي تبعد يد زوجها عنها عدة مرات، إلى جانب مقاومتها لمسات منه.



ووفقًا لمساعدين حاليين وسابقين، فإن الرئيس والسيدة الأولى غالبًا لا يأكلان معًا في البيت الأبيض، ويزعم الأشخاص المطلعون على جداولهم أنهم يقضون أوقات فراغهم متفرقين عن بعضهم البعض.



