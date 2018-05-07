مايكروسوفت مصر تعلن عن الفرق الفائزة بمسابقة كأس التخيل 2018

أعلنت مايكروسوفت مصر عن أسماء الفرق الفائزة في مسابقة كأس التخيل (Imagine Cup) لعام 2018 على مستوى الجمهورية، حيث تهدف هذه المسابقة في دورتها السنوية السادسة عشر، والتي تنظمها شركة مايكروسوفت على المستوى المحلي، والاقليمي، والعالمي إلى منح الشباب الفرصة لاكتساب خبرات جديدة على صعيد التقنيات والأعمال وتعزيز مهاراتهم في العمل ضمن فريق واحد.





وخلال الجولة الأولى، تأهلت خمسة فرق إلى التصفيات النهائية من أصل 21 فريقًا متنافسًا. وشهدت الجولة النهائية مواجهة مباشرة بين المتنافسين فاز على إثرها فريق “Beach Safer” وحلّ فريق “Gather” وفريق “Pharos” في المركزين الثاني والثالث على التوالي. هذا وحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية قدرها 30,000 جنيه مصري، قام بتسليمها لأعضاء الفريق نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عصام خميس، عزة الشناوي رئيس قطاع الحكومة والتعليم، ونهي لبيب رئيس قطاع التعليم في مايكروسوفت مصر، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في جامعة عين شمس بالقاهرة يوم 7 مايو 2018.





ومع فوز فريق “Beach Safer” في المسابقة المحلية لكأس التخيل، سيصعد الفريق ليتنافس مع فرق إقليمية أخرى تمهيدًا للمشاركة في النهائيات العالمية التي تبلغ جائزتها الكبرى 100 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى كأس المسابقة.





وفي تعليقه على المشاركات، قال خالد عبد القادر، مدير عام مايكروسوفت مصر، أن المشاركات لهذا العام تميزت بالجودة العالية، وهذا مؤشر واضح على أن طلاب التكنولوجيا في مصر لا يواكبون نظراءهم الدوليين فحسب، بل يقومون وبطرق متنوعة ورائدة بنشر الابتكار التكنولوجي على مستوى الدولة بأكملها، وسنواصل دعم مطورينا ومبتكرينا الشباب وتعزيز مسيرتهم المهنية في هذا المجال. كما أضاف: "نفخر في مايكروسوفت بأن نوفر لرواد المشاريع التكنولوجية الشباب الأدوات والمنصة التي يحتاجونها لتحقيق النجاح، وإحداث تأثير إيجابي في العالم."





الجدير بالذكر أن مسابقة كأس التخيل هي منصة يتعاون من خلالها رواد أعمال ومطورون شباب طموحون من مختلف أنحاء العالم لبناء وتصميم تطبيق تكنولوجي ووضع خطة عمل واكتساب فهم دقيق لما هو مطلوب لتسويق مفهوم تكنولوجي وتحويله إلى منتج تجاري. وتدعم مايكروسوفت فكرة تعاون المبتكرين والمطورين معًا لخلق سحابة تعود بالنفع على العالم أجمع، انطلاقًا من أن عالم اليوم يتجه بشكل أكبر نحو التقنيات السحابية والمتنقلة.



