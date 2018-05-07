محافظ بني سويف خلال تفقده المستشفى العسكري: "إضافة هامة للمنظومة الصحية" (صور)

زار المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، المستشفى العسكري شرق النيل بمدينة بني سويف، لمتابعة العمل بالمستشفى الذي يعد صرحا طبيًا متميزًا بالمحافظة، حيث تفقد الأقسام الطبية المتنوعة بالمستشفى منها: العيادات الخارجية والتي تشمل تخصصات: الباطنة الجراحة العامة، العظام،المسالك البولية الأوعية الدموية، تخصصات:أنف وأذن وحنجرة، النساء والتوليد والعقم، والجلدية والتناسلية،أمراض الكلى، وعيادة للأسنان ويقوم بالإشراف عليها مجموعة من الاستشاريين والأخصائيين ذوى الكفاءة العالية.



رافق المحافظ؛ العقيد طبيب وائل على حسن مدير المستشفى العسكري ببني سويف شرق النيل، والرئاد أحمد عبدالله زيدان قائد ثاني المستشفى، والعقيد احمد يوسف حجاب قائد مركز علاج الأورام بالمستشفى، والدكتورة رحاب رجاء على نائب مدير المستشفى العسكري، ومن مديرية الصحة: الدكتور والدكتورعبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتورعصام السباعي مدير التأمين الصحي.



وتفقد المحافظ قسم الأشعة التشخيصية والذي يحتوى على أحدث الأجهزة من أشعة عادية "ثابتة ومتحركة" وموجات فوق الصوتية والرنين المغناطيسي وغيرها، فضلا عن تفقد قسم المعامل ويشمل أبحاث الدم ومعاملاته والكيمياء الإكلينيكية بما فيها غازات الدم وأملاحه والميكروبيولوجي والأمراض المناعية ودلالات الفيروسات والأورام وبنك الدم، ويخدم المعمل العيادات الخارجية والأقسام الداخليةوالعمليات والرعاية المركزةفي مختلف التخصصات.



كما تفقد وحدة الغسيل الكلوي والتي تعتتبر من الوحدات الرائد ة والمميزة بالمحافظة وتتكون من 2 عنبر بطلقة 25 ماكينة غسيل، وتتميز بالإلتزام التام بأسس ومباديء مكافحة العدوى،علاوة على قسم العمليات، والذي يتكون من 2غرفة عمليات مجهزة على أعلى مستوى بجانب غرفة عمليات للطواريء والإستقبال،وذلك للقيام بجميع العمليات الكبرى والدقيقة في مختلف التخصصات مثل الجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك وجراحة الأوعية الدموية والمناظير.



وأشاد بالمستوى للخدمة الطبية المتكاملة بالمستشفى والتي تعمل وفقا للمواصفات العالمية، مؤكدا أن المستشفى العسكري يمثل إضافة هامة للمنظومة الصحية والعلاجية بالمحافظة، ما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية التي يتلقاها أبناء المحافظة من العسكريين والمدنيين،حيث يستقبل المستشفى المدنيين للعلاج وتلقى الخدمة الصحية بجانب مستشفيات وزارة الصحة من مستشفيات عامة ومركزية ووحدات صحية.



وشملت الزيارة تفقد قسم الرعاية المركزة والذي يضم عدد2 قاعة مجهزة على أعلى مستوى بطاقة 8 أسرة و2 جهاز تنفس صناعي، ويقوم بالإشراف على العمل بالوحدة مجموعة من الاستشاريين والأخصائيين ذوى الكفاءة العالية، بالإضافة إلى قسم مناظير الجهاز الهضمي.



وشملت الزيارة تفقد مركز علاج الأورام بالإشعاع، والذي يقدم الخدمة لجميع الحالات من محافظتي بني سويف والفيوم، ويتضمن علاج ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد بجانب عيادة الكشف المبكر،ويقوم على تقديم الخدمة العلاجية بالمركز استشاريو علاج الأورام بالقوات المسلحة ومدرسين علاج الأورام بجامعة بني سويف،حيث تم إبرام تعاقد مع المجالس الطبية المتخصصة والتأمين الصحي على مستوى جميع مراكزالقوات المسلحة لعلاج الأورام التسعة على مستوى الجمهورية.



وأوضح مدير المستشفى العسكرى العقيد وائل علي حسن، أن المستشفى قامت بالعديد من التعاقدات مع الجهات المدنية لعلاج العاملين وأسرهم، فضلا عن التنسيق مع وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي لرفع الخدمة الطبية في المحافظة وخدمة القطاع المدني بتكاليف ميسرة.