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ضبط كميات من الجبن الفاسد قبل بيعها للمواطنين في قنا

الإثنين 07/مايو/2018 - 04:11 م
ضبط كميات من الجبن الفاسد قبل بيعها للمواطنين في قنا
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بسام عبدالحميد
 
ضبطت مباحث التموين بقنا بالتعاون مع الرقابة التموينية، اليوم الإثنين، كميات من الجبن منتهي الصلاحية بمركز نجع حمادي شمال المحافظة.

تلقي مدير امن قنا، اللواء علاء العياط إخطارا يفيد بضبط 50 كارتونة جبن منتهية الصلاحية داخل احد المحلات الشهيرة بشارع المحطة بمدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا
تحرر المحضر اللازم وتم ضبط صاحب المحل واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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