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تفاصيل البوم شيما هلالي الجديد

الإثنين 07/مايو/2018 - 04:10 م
تفاصيل البوم شيما هلالي الجديد
شيما هلالي
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أحمد رمضان متولي
 

انتهت النجمة التونسية شيما هلالي، من وضع اللمسات النهائية على ألبومها الجديد "ميني البوم" من إنتاج وتوزيع شركة روتانا للمرئيات والصوتيات، ويضم أربع أغنيات، ثلاث أغنيات باللهجة الخليجية وأخرى باللهجة العراقية، ومن المقرر صدوره بعد عيد الفطر المبارك.

 

تتعاون شيما هلالي في عملها الفني القادم مع الملحن علي صابر بأغنية، والملحن احمد برهان بأغنيتين، والملحن احمد الهرمي بأغنية، وتتعاون مع الشاعر احمد علوي، وعلى صعيد التوزيع الموسيقي تتعاون مع عثمان عبود وهشام السكران وسيروس، بينما الميكس والماسترينغ من إشراف جاسم محمد.

 

تجدر الإشارة إلى أن شيما هلالي دخلت القفص الذهبي نهاية العام الفائت 2017، وتزوجت من رجل الأعمال الألماني الجنسية "تميم"، وتستقر حالياً في إمارة دبي.

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