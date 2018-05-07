محافظ الإسماعيلية ومساعدا وزير العدل يفتتحون محكمة الأسرة الجديد (صور)

شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، مراسم الاحتفال بافتتاح المقر الجديد لمحكمة الأسرة الجديدة بالإسماعيلية.





وكان مساعدا وزيرا العدل قد حضرا للإسماعيلية، واستقبلهم بمجمع محاكم الإسماعيلية المستشار منير عبدالفهيم رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، والمستشار علي عرفان رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف الإسماعيلية.





وعقد لقاءا موسعا بمقر المركز القومى للدراسات القضائية بمنطقة القناة بقاعة محكمة الإسماعيلية الابتدائية، تناول خلاله عرض فيلما تسجيليا تضمن مراحل تطوير ورفع كفاءة مقر المحكمة وتوثيق لمراحل التطوير قبل وأثناء وبعد الانتهاء وعقب العرض تم تكريم عدد من الشخصيات، والأسماء منهم وزير العدل، ومحافظ الإسماعيلية، ورئيس هيئة قناة السويس، ورؤساء محاكم استئناف القاهرة والمنصورة، والنائب العام.



وتوجه مساعدا وزير العدل ومحافظ الاسماعيلية ومرافقيهم من القيادات لافتتاح المقر الجديد لمحكمة الأسرة بالإسماعيلية، والذى أقيم مكان المحكمة الشرعية القديمة بشارع الجمهورية " الثلاثينى" سابقا بحى أول، والتى يعود تاريخ نشأتها الى عام 1862 وتعد من أقدم محاكم مصر وأول محكمة أنشئت بمنطقة القناة بعدما تم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها بالكامل وصيانة مقر المحكمة القديمة بالتعاون والتنسيق التام مع المحافظة لتكون ملحقا لمحكمة استئناف الاسماعيلية وتسوتعب عشر دوائر للتقاضى وتشمل الأسرة والعمال.



وأعرب محافظ الإسماعيلية عن بالغ سعادته بافتتاح هذا الصرح الذى يعد إضافة وانجاز جديد يضاف الى ملف انجازات محافظة الإسماعيلية والذى سيساهم الى حد كبير فى تسهيل إجراءات التقاضى على المتقاضين فى مجالات قضايا الأسرة والعمال واشاد بجهود ودعم كل من ساهم فى انجاز هذا المشروع.



كما توجه مساعدا وزير العدل ومحافظ الإسماعيلية ومرافقيهم من القيادات لزيارة هيئة قناة السويس والقيام بجولة بحرية بقناة السويس الجديدة.









رافق المحافظ؛ المستشار عادل بعبش رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار رضا شوكت رئيس محكمة استئناف المنصورة، والمستشاران عبد الهادى محروس مساعدا وزير العدل لشؤون هيئة أبنية المحاكم، ومحمود علاء مساعد وزير العدل لجهاز التقنية ومركز المعلومات نائبين عن وزير العدل والمستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لشؤن التقنية والمعلومات، والمستشار عبد الهادى محروس مساعد الوزير لصندوق هيئة الأبنية للمحاكم، والمستشار منير عبد الفهيم رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، و المستشار عمرو سامى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسماعيلية نائبا عن النائب العام، والفريق أسامة ربيع نائبا عن رئيس هيئة قناة السويس، واللواء إبراهيم الشناوى مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة واللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية،وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية وممثلى القوات المسلحة.