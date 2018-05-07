جامعة الزقازيق تنظم حفلا تأبين للدكتور أشرف صابر

نظمت جامعة الزقازيق، اليوم الإثنين، حفلا لتأبين الدكتور أشرف صابر وكيل كلية الطب البشري لشئون التعليم والطلاب الذي وافته المنية في مارس الماضي بعد صراع مع المرض، وذلك بمشاركة القيادات الجامعية والإدارية وبحضور أسرته وزملائه وطلابه من كلية الطب البشري حيث شهد المركز العلمي بمستشفي الجراحة حضورا مكثفا.



وبدأ الاحتفال بعرض مرئي لبعض لقطات في مشواره العلمي والعملي - وإن قصر- إلا أنه حافل بالعطاء والتفوق. فقد عمل رئيسا لقسم التشريح ووكيلا لكلية الطب البشري لشئون التعليم والطلاب، وقائما بعمل العميد ومنسقا عاما للأنشطة الطلابية بوزرة التعليم العالي، وتخرج علي يديه العديد من طلاب الطب، وأشرف علي وناقش العشرات من رسائل الماجستير والدكتوراه.



وقال الدكتور خالد عبد الباري، إن الراحل كان ذو قيمة وقامة ونموذجا لإدارة الوقت، حاز على قلوب طلابه وحب وتقدير زملائه، كان كالجبل الأشم يتسامي علي الألم ويصر علي العطاء وحتي وهو في العناية المركزة، وستبقي سيرته الحافلة نبراسا لتلاميذه الذين كانوا ينصتون إليه وهو يشرح لهم حاضرهم ويقرأ لهم مستقبلهم.



وتابع: رحل الدكتور أشرف صابر وترك سيرة حافلة عنوانها " النزاهة والكبرياء والإحترام والإعتزار بالنفس والصبر وهو نصيبه من اسمه ".. عناصر كثيرة اجتمعت في شخصيته جعلته حتي آخر أيام عمره حاضرا ومؤثرا، متميزا في عمله، ضامنا مكانا متميزا في ذاكرة جامعة الزقازيق حتى بعد الرحيل. لا أريد أن أقدم رثاءا لأن رحيل أشرف ليس مجرد زميل تذكر فيه كلمات الحزن والأسي والمديح واستعراض الدور والقيمة والمقام، فأشرف باق في قلوبنا، أو كما قيل " الراحلون وإن طال الزمن باقون في القلب.. ما غابوا ورحلوا ". فأشرف هو نوع نادر من المصريين ممن لهم حصانة ضد الغياب وضد الرحيل.





واختتم حفل التأبين بتكريم عائلة المرحوم الدكتور أشرف صابر من زوجته وأبنائه.