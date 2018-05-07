"الكردي" يستقبل رئيس جامعة بسلوفينيا لإنشاء درجات علمية مشتركة (صور)

استقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الإثنين، الدكتور عبد الحميد الزهيري رئيس جامعة يورو ميديترينيان بسلوفينيا، والدكتورة أنيتا هوكلمان الأستاذ بقسم علوم الرياضة بجامعة ماجدبرج بألمانيا، لاتخاذ خطوات تنفيذية نحو القيام بتعاون مشترك بين الجامعات الثلاث لإنشاء درجة علمية مشتركة فى الهندسة الرياضية لمرحلة الماجستير تبدأ الدراسة فيها اعتبارًا من سبتمبر 2019.



وأشار "الكردي" إلى أن هذه الدرجة تتيح للطالب الدراسة بين جامعات الإسكندرية ويورو ميديترينيان وماجدبرج بألمانيا، مشيرًا أن هذه الفترة ستشهد الإنتهاء من توصيف البرنامج من خلال كليتى الهندسة والتربية الرياضية للبنات، وإتمام الإجراءات والوصول إلى اعتماد البرنامج، وأضاف أنه سيتم التقدم لمشروع أراسموس في شهر فبراير 2019 بدراسة عن البرنامج الجديد للحصول على التمويل اللازم للبرنامج لبناء القدرات المطلوبة.



وشهد توقيع البروتوكول الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحــوث والدكتور عبد العزيز قنصوة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئــة، والدكتور سوزان محمد عزت عميد كلية التربية الرياضية للبنات، والدكتور مها شفيق منسق البرنامج المشترك بين كلية الهندسة وكلية التربية الرياضية للبنات، والدكتور رادو بيتسو مدير مركز البحوث والمشروعات بجامعة سلوفينيا ومسؤول البرنامج المقترح.