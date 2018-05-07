زوجي يهملني.. فماذا أفعل؟

هناك زوجات يعانين من أهمال الزوج وجفاء العاطفة وتسأل النساء حول العالم انفسهن "لماذا يهملني زوجي؟" لهذا يجب البحث عن وسيلة مهمة جدًا للتعامل مع إهمال الزوج:-





- غيّري نفسك:

يجب أن تغيري أنتِ أولاً معاملتك معه، بحيث تبدين اهتمامًا أكبر به منذ عودته للمنزل حتى ينام ليلاً ويذهب لعمله، فيجد طعامه جاهزًا، وسريره مرتبًا، والغرفة معطرة.





- إعطاؤه وقتًا أكبر:

إن كنتِ في السابق تعطين وقتك الأكبر لأبنائك وشؤون بيتك وعملك في الخارج، بحيث لا يتبقى لزوجك سوى فتات وقتك؛ عليكِ أن تعيدي تنظيم وقتك من جديد، لإعطائه وقتًا أكبر، ومساحة أكثر في حياتك أكثر من السابق.





- أشعريه بأنه مازال شابًا جذابًا في عينيك:

إن كنتما في عمر متقدم، وتقدمك في السن جعلكِ أقل اهتمامًا باحتياجاته العاطفية والجسدية وأكثر اهتمامًا بتربية أبنائك على حسابه هو كزوج، فلم تعودي حريصة على أناقتك وزينتك أمامه في منزلكما، حتى صار يهملك هو الآخر كزوجة وكامرأة، فتعملي على إبراز أنوثتك وجمالك وحبكِ له، وتشعريه بطريقتك الخاصة أنك تحبينه، وأنه مازال الشاب الجذاب في عينيك كالماضي تمامًا، وأن تقدمه بالسن زاده جاذبية في قلبك وعينيك.





- تسرب البرود إلى العلاقة الحميمة:

دفء العلاقة الحميمة بين الزوجين عنصر أساسي لاستمرار الحياة الزوجية، والبرود الجنسي من المرأة تجاه زوجها، أو العكس يدمر العلاقة الزوجية، فإن كان البرود الجنسي من طرف الزوج لأسباب ما، تسببت بعزوفه عن إقامة علاقة حميمة، عليها أن تحرضه بجمالها، ودلالها، وأناقتها، فتهيئ له أجواء رومانسية خاصة من حين لآخر.





- الكفّ عن انتقاده بمفردهما أو أمام الناس:

حصر مناقشة أي أمور خاصة بينها وبينه فقط في غرفتهما الخاصة؛ حتى لا يعرفها أحد سواهما.





- الحرص على أداء واجباتها كاملة:

يجب أن تحرص على أداء واجباتها كاملة تجاهه كزوج؛ فتجعل بيتهما مرتبًا نظيفًا كل الوقت، وليس وقت حضور ضيوف أو أقارب إلى منزلهما، واستقبال عائلته بكل احترام وحب.





- عدم التقليل من احترامه إن قصّر بنفقات المنزل:

عليكِ التفاهم على طريقة تديرين فيها دخله بصورة جيدة ومناسبة، حتى يزيد احترامه وحبه لكِ، وبهذا لن يكرر إهماله لكِ في المستقبل.