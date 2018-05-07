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أرادوا تبرئة القاتل.. معلومات لا تعرفها عن قضية مقتل المبتعث السعودي "النهدي"

الإثنين 07/مايو/2018 - 03:05 م
أرادوا تبرئة القاتل.. معلومات لا تعرفها عن قضية مقتل المبتعث السعودي النهدي
أرشيفية
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الفجر السعودي
 
كشفت لجنة المحلفين في قضية مقتل المبتعث السعودي حسين سعيد النهدي، وهو طالب كان يتخصص في إدارة الأعمال بجامعة ويسكونسن ستاوت، عن تفاصيل جديدة بشأن مجرى سير القضية المتهم فيها زميله كولن أوسبرون.

وكان "النهدي"، قد قتل إثر تشابك بالأيدي مع المتهم، أمام محل بيتزا في مدينة مينا بوليس، نقل على إثرها إلى المستشفى ومن ثم توفي هناك، وقد اتهم "أوسبرون" بتهمة الضرب حتى الموت.

وشهدت تفاصيل التداول بين لجنة المحلفين انقسامات؛ نظراً لكون مجموعة منهم يرغب في تبرئة المتهم من كافة التهم، وأخرى تريد محاكمته بتهمة القتل العمد، إلا أنهم توصلوا في النهاية إلى اتهامه بالضرب المؤدي إلىالموت.

ويرجع الاتهام الذي توَّصلوا إليه إلى التفاصيل الخاصة بعملية الضرب والتي غيَّرت من مجريات الأمور بشكل واضح، وأشارت هيئة المحلفين، إلى إن أوسبورن مذنب بارتكاب خطأ الأذى البدني، ولكنه لم يقصد قتل الطالب السعودي.

ومن المقرر أن يتم الحكم على كولين أوسبورن الحكم في 13 يوليو القادم، ويتوقع أن يصل إلى ثماني سنوات كحد أقصى في وفاة حسين سعيد النهدي.

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