الوصايا العشر لاستقبال شهر رمضان

تستعد الشعوب الإسلامية لاستقبال شهر رمضان المبارك، خلال أيام، وفي السطور القادمة نقدم عشر وصايا لاستقبال الشهر المبارك، وتلك الوصايا.





أولا..تعرف علي أحكامه وآدابه وتشوق لقربه وخطط لاستثماره.





ثانيا... اجعل شعارك الحزم والعزم مع النفس في تحصيل الخير والعمل الصالح فإن ساعات هذا الشهر سريعة التقضي ومن طبيعة النفس أنها تسير على ما اعتادت من صاحبها واحذر الضعف في ذلك لأن الضعف يتضاعف ولا يقف عند حد حيث إن الشيطان يسوقه سوقاً فكن حازماً مع نفسك واعلم أن مشقة الطاعة تزول و يبقى أجرها فتذكر هذا دائماً.





ثالثا... انظر في كتب الفضائل الثابتة من الأقوال والأفعال واجعلها منهجاً لك وانطلق بها واحرص أكثر على مالم تكن تفعله قبل ذلك.





رابعا.. ذكر جيداً عداوته لك وأن بينك وبينه حرباً طويلة فلا تتنازل وإن ضيع عليك شيئاً فاستثمر لتعويضها لحظات أخرى فإنك بهذا تغيظه وتتغلب عليه.





خامسا.. حاول في هذا الشهر المبارك أن تكثر من العبادات على جميع أنواعها قولية و قلبية و عملية.





سادسا.. استثمر جميع لحظات العشر الأواخر ليلاً و نهاراً ففيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر فاحرص فهي أيام معدودة محدودة سريعاً ما تنتهي.





سابعا.. ليلة القدر خير من ألف شهر أي بما يعادل٨٣،٤ سنة فيا بشراك عندما تجتهد تلك الليالي لتصيب تلك الليلة وهذه الليلة ساعات قليلة تعمرها بطاعة الله فيكون لك هذا الثواب العظيم فما أيسره من عمل وما أعظمه من ثواب وأجر لمن تقبل الله منه نسأل الله أن يجعلنا كذلك .





ثامنا.. ( أمسك عليك هذا ) قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه اجعل هذه العبارة شعاراً لك في حياتك عموماً وفي شهر رمضان خصوصاً في الإمساك عن الشر.





تاسعا.. لا تنس صيام الست من شوال فهي عن صيام شهرين ولا تقطع عملك الصالح الذي عملته في رمضان وليستمر معك فإنه ذخر لك تجده عند الله تعالى يوم القيامة.





عاشرا.. العمل المتعدي نفعه إلى غيرك كدلالة الغير على الخير هو من الصدقات الجارية لك فاحرص على أن لا يمر عليك يوم أو يومان إلا وقد فعلت شيئاً من هذا فإنك حينها على خير عظيم.



