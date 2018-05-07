بعد تنصيب بوتين لولاية رابعة.. 14 معلومة لا تعرفها عن القيصر

أدى فلاديمير بوتين اليمين الدستورية، رئيسا لروسيا، لفترة رابعة مدتها 6 سنوات، خلال مراسم تنصيبه في الكرملين، اليوم الإثنين، وخلال حفل التنصيب، قال بوتين، إنه يدرك المسؤولية الكبيرة تجاه الشعب وروسيا، مشيرا إلى أن واجبه هو القيام بكل ما يمكن لازدهار ومستقبل روسيا.



وترصد "الفجر"، أغرب 14 معلومة عن الرئيس الروسي بوتين:



1- نشأ بوتين في شقة مجتمعية تسكن فيها ثلاث عائلات في سانت بطرسبرغ (التي كانت تعرف آنذاك بليننغراد)، وقال أنه يذكر اصطياده الجرذان على درج الشقة.



2- عمل جد بوتن طاهيًا في منزل لينين الريفي وبعد ذلك أعد الطعام مرات عدة لستالين.



3- حصل بوتن على الحزام الأسود في رياضة الجودو عندما كان في الثامنة عشر من عمره.



4- لايزال يمارس رياضات الدفاع عن النفس حيث يصفها بأنها فلسفة حياة.



5- انضم بوتين إلى الاستخبارات السوفييتية في السبعينيات وكان يساعد الشرطة السرية السوفييتية على تجنيد أشخاص يتجسسون على الغرب.



6- لدى بوتين كلاب أليفة يحبها كثيرًا ويصطحبها إلى المحادثات السياسية البعض فسرها بأنه يقصد بذلك إخافة قادة العالم.



7- في احدى مقابلاته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اصطحب كلب اللابرادور الخاص به في الاجتماع مع علمه بخوف ميركل من الكلاب.



8- يوجد سلسلة قصص مصورة موجودة عنوانها ”Super Putin“ أو ”بوتين الخارق“، يُصوّر فيها بوتين كبطل خارق.



9- حاز بوتين على الحزام الأسود في التايكواندو من الدرجة التاسعة



10- تنتشر في روسيا العديد من المنتجات التي تحمل صورة واسم بوتين تُباع في كل أنحاء روسيا، كالمعلبات والفودكا والقمصان.



11- في ”قرغيزستان“ يوجد جبل يُسمى قمة فلاديمير بوتين والذي سُمي بهذا الإسم بعد استلامه للسلطة.



12- أصدر أشرطة DVDs لتعليم فنون الدفاع عن النفس تحت عنوان ”لنتعلم الجودو مع فلاديمير بوتين



13- من ينتقدون بوتين يلاحقهم النفي أو للسجن أو للوضع تحت الإقامة الجبرية ومنهم من لقي حتفه في ظروف غامضة



14- يمتلك حديقة كاملة من الحيوانات بينهم 4 كلاب من نوع لابرادو وقطتين وماعز وحصان صغير، بالإضافة للكلب "يومى" والنمر "ماشينكا"، والغزال الدرقى والكلب كونى.

