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مؤشر بورصة النيل يتراجع 0.47% في ختام تعاملات اليوم

الإثنين 07/مايو/2018 - 03:03 م
مؤشر بورصة النيل يتراجع 0.47% في ختام تعاملات اليوم
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نيفين سمير
 
هبط مؤشر بورصة النيل في ختام جلسة اليوم  وبلغت نسبة الانخفاض 0.47% عند مستوي 468.23 نقطة حيث جرت التداولات علي 12ورقات  مالية ارتفع منها ورقة  واحدة وانخفض منها 2 ورقات  واسقرت 9 ورقات .


وبلغ إجمالي قيم التداولات 523 ألف جنيه من خلال التداول على 629 الف سهم.

وارتفع وحيدًا سهم شركة جينيال تورز بنسبة 4.8% بينما تصدر قائمة الانخفاضات سهم شركة الدولية للصناعات الطبية ايكمي بنسبة 4% تلاه سهم شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار بنسبة 3.9%.



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