مؤشر بورصة النيل يتراجع 0.47% في ختام تعاملات اليوم

هبط مؤشر بورصة النيل في ختام جلسة اليوم وبلغت نسبة الانخفاض 0.47% عند مستوي 468.23 نقطة حيث جرت التداولات علي 12ورقات مالية ارتفع منها ورقة واحدة وانخفض منها 2 ورقات واسقرت 9 ورقات .





وبلغ إجمالي قيم التداولات 523 ألف جنيه من خلال التداول على 629 الف سهم.



وارتفع وحيدًا سهم شركة جينيال تورز بنسبة 4.8% بينما تصدر قائمة الانخفاضات سهم شركة الدولية للصناعات الطبية ايكمي بنسبة 4% تلاه سهم شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار بنسبة 3.9%.







