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إقبال مواطني مطروح على منافذ السلع الغذائية عقب افتتاحها من وزير التموين والمحافظ (صور)

الإثنين 07/مايو/2018 - 03:05 م
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أحمد الليموني
 
شهدت منافذ توزيع السلع الغذائية، التي افتتحها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، قبل قليل، إقبال كبير من جانب المواطنين، خاصة أنها جاءت قبل شهر رمضان.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم بتوفير الكثير من المنتجات والسلع الأساسية واللحوم البيضاء والحمراء بأسعار لا تقبل المنافسة وبتخفيض كبير عن اسعارها لدى التجار.

وقال إن المنتجات التي يتم بيعها في المنافذ ذات جودة عالية، مشيدين بتعدد المنافذ لتغطي أنحاء المحافظة، واستمرار مبادرة مطروح تحارب الغلاء والتي تستمر للعام الثاني على التوالي.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، قد افتتحا اليوم الإثنين، 11 منفذًا للسلع الغذائية بمدينة مرسي مطروح ومدن المحافظة بتخفيضات 30% لـ117 سلعة غذائية متنوعة.
إقبال مواطني مطروح على منافذ السلع الغذائية عقب افتتاحها من وزير التموين والمحافظ (صور)
إقبال مواطني مطروح على منافذ السلع الغذائية عقب افتتاحها من وزير التموين والمحافظ (صور)
إقبال مواطني مطروح على منافذ السلع الغذائية عقب افتتاحها من وزير التموين والمحافظ (صور)
إقبال مواطني مطروح على منافذ السلع الغذائية عقب افتتاحها من وزير التموين والمحافظ (صور)
إقبال مواطني مطروح على منافذ السلع الغذائية عقب افتتاحها من وزير التموين والمحافظ (صور)
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