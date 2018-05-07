5 مرشحين لخلافة آرسين فينجر في تدريب أرسنال

يبحث نادي أرسنال الإنجليزي عن بديل لآرسين فينجر الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم الحالي.





وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن أرسنال يرغب في التعاقد مع واحد من الإسباني لويس إنريكي مدرب برشلونة السابق غير المرتبط بفريق حاليًا أو الإيطالي ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس وكلاهما بحسب الشبكة الإنجليزية لديه ملاحظات على إدارة النادي.





ويتبقى لأليجري موسمين في عقده مع يوفنتوس الذي سيتوج الأسبوع المقبل بلقب الدوري الإيطالي للمرة السابعة على التوالي والرابعة بقيادة ماسيمليانو.





ولا يعد الثنائي أليجري وإنريكي فقط الرمشحين لتولى خلافة فينجر؛ فالإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد وميلان السابق لازال اسمه يتردد هو ومساعد يورجن كلوب في ليفربول البوسني زيليكو بوفايتش.





ولا يستبعد تولي الإسباني مايكل آرتيتا مساعد بيب جوارديولا في مانشستر سيتي ولاعب أرسنال السابق خلافة فينجر فاسمه كذلك يتردد منذ فترة لخلافة فينجر وهو الأمر إن تم ستكون اول مهمة تدريبية له كمدير فني.



