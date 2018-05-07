"جمهورية المعادي".. تطبيق لكافة الأنشطة التجارية والتعليمية والطيبة

دشن عدد من المتخصصين تطبيق حمل عنوان " جمهورية المعادي " على "جوجل بلاي"؛ يوفر كافة الأنشطة التجارية والخدمية التعليمية والطبية.

حيث يوفر التطبيق أماكن محلات الكهرباء والسوبر ماركت والموبيلات، بالإضافة إلى عيادات وصيدليات ومستشفيات ومدارس حكومية وخاصة وانترناشونال وحضانات ومدرسين ومراكز تعليمية ومحامين ومحاسبين.

ويوفر التطبيق أيضا عناوين أصحاب المهن الحرة والصنايعية، وأماكن الكافيهات والمطاعم، ومواعيد العمل وطرق التواصل عن طريق التليفون أو صفحه فيس بوك.



