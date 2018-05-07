قبل نهائي الكأس.. الفيصلي في ورطة كبيرة





يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، إلى خوض المباراة النهائية في بطولة كأس الملك أمام الاتحاد، ولكن تعرضت إدارة الفريق إلى أزمة كبيرة، مما يؤثر على حظوظ الفريق في التتويج باللقب.





وشهدت الأيام القلية الماضية أزمة بين اللاعبين وبين الإدارة، حيث امتنع عددًا كبيرًا من اللاعبين، عن حضور التدريبات الجماعية للفريق، اعتراضًا على تأخر الإدارة في دفع مستحقاتهم.





وفي هذا الصدد أكدت إدارة النادي برئاسة فهد المدلج، أنها ستفتح تحقيقًا عاجلًا لمحاسبة المتسبب في ذلك المأزق، وستقوم باستبعاده من الفريق على الفور.





وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق عن ديون الأندية الرياضية في المملكة، وبلغت ديون الفيصلي نحو 6 ملايين ونصف ريال سعودي، رواتب اللاعبين منها تبلغ نحو النصف، 3.2 ملايين ريال.



