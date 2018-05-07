برلماني: 3 أسباب تعزز من توقعات ثبات سعر صرف الجنيه



كما أكد أن مواصلة مصر للإصلاحات المالية تعد قوة دافعة لاستعادة الاقتصاد لقوته وتأثيره خلال المستقبل القريب، والقيام بعدة إصلاحات متعلقة بالقوانين الاقتصادية والاتفاقيات التي تم إبرامها خلال الفترة الماضية، وأن هناك عدة مؤشرات قد اتضحت تعد بادرة نجاح لسياسة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة، واتخذت بناء عليها إجراءات تحرير سعر الصرف.



قال الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من المتوقع ألا يشهد سعر الصرف أي تغير ملحوظ خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك 3 أسباب تعزز من عدم حدوث ذلك، أولها انتعاش حركة السياحة المصرية، وارتباطها بزيادة موارد العملة الصعبة فى الاقتصاد المصري.وأضاف فؤاد، أن مصر تشهد حالة من التعافي والنشاط في حركة السياحة بعد حالة الركود التي أصابتها نتيجة الهجمات الإرهابية خلال الفترة الماضية، ففي تقرير لشركة "توماس كوك" السياحية أشارت خلاله بعودة تدفق السياح إلى مصر وتونس وتركيا، وأضاف فؤاد، أن تلك الانتعاشة ستزداد خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر بعد قرار عودة الطيران الروسي إلى مصر بعد قرار وقفها في 2015.وأرجع فؤاد، السبب الثاني إلى نمو الصادرات المصرية غير النفطية في الربع الأول من 2018 بنسبة 15%، حيث بلغت 6.3 مليار دولار مقارنة ب 5.5 في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة، وأشار فؤاد أن حجم التجارة الخارجية لمصر خلال تلك المدة زاد بنسبة 9% ليبلغ 21 مليار و265 مليون دولار، فيما انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 2%، وبالنصف الأول من العام المالي 20182017، تراجع عجز الميزان التجاري لمصر 64% إلى 3.4 مليار دولار، مع تحسن إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.وأشار فؤاد إلى أن السبب الثالث وراء توقعاته بعدم حدوث أي تغير ملحوظ في سعر الصرف، هو زيادة التحويلات المالية لمصر، فوفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي، فإن مصر ضمن الدول الأكثر تلقيًا للتحويلات المالية وتابع:" أن حجم التحويلات إلى مصر قد زادت لتصل إلى 20 مليار دولار، لتحتل المركز السادس للدول تلقيًا للتحويلات، وأن التحويلات المالية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ارتفعت إلى مستوى قياسى عام 2017 بعد عامين متتاليين من التراجع".وقال فؤاد، إن من المتوقع نمو التحويلات على مستوى العالم بنسبة 4.6% لتصل إلى 642 مليار دولار في عام 2018.