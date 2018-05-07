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أكثر من 30 إمرأة بالريف منعت من الإقتراع البلدي‎

الإثنين 07/مايو/2018 - 02:59 م
أكثر من 30 إمرأة بالريف منعت من الإقتراع البلدي‎
أرشيفية
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مروى الجلاصي
 
أكدت مديرة المركز التونسي المتوسطي أحلام النصيري، بأن النساء الريفيات غير قادرات على التصويت من دون أن ينلن موافقة أزواجهن قبل ذلك. كما أضافت، بأن الريفيات لا يملكن الحق في الإحتفاظ ببطاقات تعريفهن الوطنية، حيث أنها تبقى بحوزة الرجال.

و قد قالت النصيري، بأن "النساء ليس لهن صوت وإن تمكن من التصويت فقد تبين أنهن ينتظرن الموافقة من الرجال لتاتي النتيجة إما بالمنع أو بتمكينهن من بطاقات الهوية بعد أن تبين أنه ليس من حقهن أن يحتفظن ببطاقات التعريف الوطنية الخاصة بهن''.

و صرحت المركز التونسي المتوسطي، بأنه تم تسجيل 31 حالة منع لنساء ريفيات من التصويت خلال الإنتخابات البلدية، يوم أمس الأحد 6 ماي 2018.

و للإشارة، فإن المركز التونسي المتوسطي تولى مراقبة مشاركة النساء الريفيات في 147 مركز اقتراع بالمناطق الحدودية أمس.
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