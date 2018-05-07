ليفربول يهنئ صلاح بالهدف الأفضل في نصف نهائي دوري الأبطال





قام الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، بتهنئة لاعبه المصري محمد صلاح، بعد الفوز بجائزة أفضل هدف في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا .

ونشر النادي الإنجليزي صورا لصلاح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "ألف مبروك لمحمد صلاح حصد أفضل هدف بتشامبيونزليج".

وفاز المصري محمد صلاح ، نجم ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل هدف في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتم اختيار هدف صلاح الأول في شباك روما الإيطالي بالمباراة التى جمعت الفريقين الأسبوع قبل الماضي بملعب "آنفيلد" في "ذهاب" نصف نهائي دورى أبطال أوروبا الأفضل في لقاء انتهى بفوز ليفربول بنتيجة 5 – 2.

وتفوق صلاح على مارسيلو وأسينسيو ثنائي ريال مدريد، ونانيجولان لاعب روما الإيطالى، وجوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونخ الألماني، بعددما حصل على 47% من أصوات الجماهير التى شاركت فى الاستفتاء الذى طرحه الاتحاد الاوروبى لكرة القدم "يويفا".