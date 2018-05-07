جنرال روسى يحذر: الحرب النووية ستكون وشيكة وقصيرة جدا

حذّر الجنرال الروسى السابق "ايفجينى بوزينسكى"، من أنّ الحرب النووية بين روسيا والغرب وشيكة ولا مفر منها، وستكون قصيرة جداً.





وأشار بوزينسكى، فى تصريحات لصحيفة "ديلى ستار" البريطانية اليوم، إلى أنّ الوضع المتوتر فى سوريا بين الأطراف الدولية سيؤدى فى النهاية إلى تبادل إطلاق الأسلحة الاستراتيجية والنووية.





كما يعتقد الجنرال الذى شغل عدة مناصب فى الكرملين لمدة 17 عاماً، أنّ المواجهة العسكرية والدبلوماسية الحادة بين روسيا والدول الغربية أسوأ من الحرب الباردة، على خلفية التوترات الدولية الأخيرة بين الجانبين فى عدة مناطق، بينها سوريا.





وأضاف بوزينسكى أنّ الصعيد وشيك، وعلى المدى الطويل سيؤدى إلى إطلاق أسلحة استراتيجية، وإذا ما تمّ استخدام أسلحة نووية فستكون حرباً قصيرة، موضحاً أنّ رغبة كل الطرفين لعدم تقّبل الهزيمة ستقودهما لاستخدام أسلحة نووية فتاكة.